Plakate zu groß und an falscher Stelle

Die Wahlplakate von Grünen und CDU entsprechen nicht der vorgeschriebenen Größe. Außerdem sind viele Plakate unerlaubterweise an Bäumen angebracht worden. Diese Fehler müssen die Partein nun schleunigst beheben. Die Stadt hat ihnen eine Frist bis zum 28. April gesetzt.

Der Größenunterschied zwischen dem Grünen- und dem SPD-Plakat ist mit bloßem Auge auszumachen. Die CDU-Wahlwerbung (r.) wurde unerlaubterweise an einem Baum befestigt.

Dass am 15. Mai in NRW Landtagswahl ist, ist nicht zu übersehen. Die Parteien haben die Innenstadt mit Wahlplakaten zugepflastert. Doch dafür gibt es Spielregeln. Und die sind von einigen Parteien nicht eingehalten worden, so dass jetzt hektische Betriebsamkeit herrscht. Konsequenzen drohen.

Eine Partei vom „äußersten Rand“, so ein Telgter Lokalpolitiker, habe Beschwerde eingelegt, weil einige Plakate nicht der von der Stadt Telgte vorgeschriebenen Größe entsprechen. Die Plakate dürfen maximal die Maße von DIN A 1 (59,4 mal 84,1 Zentimeter) haben. Die CDU hat beispielsweise das Format DIN B 1 (70,7 mal 100 Zentimeter) gewählt, die Grünen sogar DIN A 0 (84,1 mal 118,9 Zentimeter). Zudem haben einige Parteien ihre Wahlplakate an Bäumen befestigt. Auch das ist nicht zulässig. Laut Vorgabe müssen Straßenlaternen genutzt werden.

Maximal DIN A 1 – und nicht an Bäumen

Die Stadt Telgte hat die Parteien nun aufgefordert, die Mängel bis zum 28. April zu beseitigen. Das heißt, die an Bäumen befestigten Plakate müssen umgehängt werden, die zu großen auf die richtigen Maße gebracht werden. „Ansonsten droht ein Ordnungswidrigkeitsverfahren oder die Plakate können von Mitarbeitern unseres Baubetriebshofes abgenommen werden“, erklärte Nils Kutscher vom städtischen Ordnungsamt.

Sollten die von der Stadt vorgegebenen Regeln nicht umgesetzt werden, besteht unter Umständen die Möglichkeit, dass die Partei, die Beschwerde eingelegt hat, am Ende Einspruch gegen das Wahlergebnis einlegen könnte – wegen Ungleichbehandlung. Im schlimmsten Fall müsste die Wahl für Telgte wiederholt werden, so Nils Kutscher. Rechtlich sei das allerdings nicht gesichert. In der Rechtsprechung habe er dazu bislang nichts finden können.

Sondernutzungserlaubnis der Stadt

In den Auflagen der von der Stadt Telgte formulierten Sondernutzungserlaubnis steht auch, dass Plakatwerbung „unzulässig im Bereich von Kreuzungen/Kreisverkehren und Einmündungen, vor Bahnübergängen und in Kurvenbereichen sowie in Verbindung mit Verkehrszeichen“ ist. Ferner darf die Plakatierung „nach Ort und Art der Anbringung sowie nach Form und Farbe der Plakate nicht zu Verwechselungen mit Verkehrszeichen und -einrichtungen Anlass geben oder deren Wirkung beeinträchtigen“.

Außerdem dürfen der Straßen- und Fußgängerverkehr nicht beeinträchtigt werden. Und die Plakate müssen ordentlich befestigt sein, um zum Beispiel bei Sturm nicht umhergeweht zu werden.