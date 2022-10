Planungen fein geschliffen

Telgte

Das städtebaulich wahrscheinlich herausforderndste Bauprojekt der nächsten Jahre und möglicherweise auch Jahrzehnte, die geplante Bebauung rund um die Kornbrennerei, hat eine weitere wichtige Hürde genommen. Der Planungsausschuss fasste am Mittwochabend den sogenannten Offenlagebeschluss. Damit ist ein Neubau an dieser zentralen Stelle zwischen Stein- und Königstraße in greifbare Nähe gerückt.

Von A. Große Hüttmann