Planwiese wird zur Picknick-Oase

Die Planwiese war am Sonntag fest in Familienhand. Mit Bollerwagen, Fahrrädern und Lastenrädern kamen rund 300 große und kleine Gäste, um ihre bunten Decken auszubreiten und einen unbeschwerten Nachmittag unter freiem Himmel zu verbringen. Anlässlich des sechsten Familientages und der Münsterländer Picknicktage hatten sich die städtischen Ressorts „Kultur+Tourismus“ sowie „Familie“ zusammengetan und dieses zwanglose Open-Air-Event zum ersten Mal organisiert. „Die Premiere gelang“, schreiben die Verantwortlichen in einer Pressemitteilung.

Jede Menge Action

Schon von Weitem sah man die Ballons, zwischen denen es sich die Picknick-Teilnehmer gemütlich machten. Fingerfood, leckere Knabbereien, Obst, Säfte und unterschiedlichste Decken, auf denen die Speisen und Getränke sowie das Besteck ausgebreitet wurden, sorgten für ein buntes Bild.

Die Kinder liefen überall herum und waren vor allem an der Hüpfburg und bei den beiden Künstlern anzutreffen. Die Seifenblasen- und Ballonkünstler waren regelrecht „umzingelt“ von Kids – sie knoteten nonstop Ballons und zauberten Seifenblasen in den Himmel. Auch die Spielgeräte, die die Stadtranderholung beigesteuert hatte, wurden ausgiebig genutzt.

Die leichte Sorge der Veranstalter wegen der nicht ganz sicheren Wetterlage, war bereits gegen Mittag verflogen. Der angekündigte Regen würde an Telgte vorbeiziehen, hieß es. Und so war es dann auch. Kein Regen und nicht zu heiß.

Besonders erfreulich: Die Gäste nahmen all ihren Sachen – auch den Müll – wieder mit. Das Konzept, das Picknick als No-Waste-Veranstaltung auszurichten, ging also auf.