Plätzchen-Aktion war ein voller Erfolg

700 Euro kamen durch die Plätzchenaktion des Vereins Wiewelhooker Räuber und weitere Spenden zusammen. Der Betrag kommt bedürftigen Familien in Westbevern zugute.

700 Euro kamen durch die Plätzchenaktion des Vereins Wiewelhooker Räuber und weitere Spenden zusammen. Der Betrag kommt bedürftigen Familien in Westbevern zugute.

Eine Tüte mit Plätzchen mitnehmen und gleichzeitig eine Spende in die bereitgestellte Kasse legen, um dadurch bedürftige Familien in Westbevern zu unterstützen − das war die Intention der Plätzchenaktion des Vereins „Wiewelhooker Räuber“.

Der nun erfolgte Kassensturz ergab 700 Euro. Diese Summe wurde durch die Vorstandsmitglieder im Beisein zahlreicher fleißiger Bäckerinnen, Bewohner, Kinder und Jugendlicher in einem Treffen an der „Wiewelhhooeker Bank“ an Nicole Bäumer und Melanie Haberecht übergeben. Sie bilden zusammen mit Margret Eickholt das Trio im Westbevener Krink, das für die anonyme Verteilung der Spendengelder, die im Laufe eines Jahres auf ein besonderes Spendenkonto des Krinks eingehen, zuständig ist.

700 Euro Spendensumme

„Das ist eine tolle Summe. Herzlichen Dank an alle, die für den guten Zweck beigetragen haben“, sagte Nicole Bäumer. „Mit den Spendengeldern können wir Kinder und Familien mit einem kleinen Zuschuss unterstützen. Erholungsmaßnahmen, Ferienlager, Haushaltsgeräte oder auch offene Rechnungen sind nur einige der Dinge, deren Gesamtkosten durch Spendengelder so gemildert werden können. Wenn es hier und da eng ist, ruhig melden und die Hürde überwinden“, unterstrichen Nicole Bäumer und Melanie Haberecht.

Peter Rösmann , Vorsitzender des Vereins „Wiewelhooker Räuber“, dankte zum Auftakt allen, die dazu beitrugen, für die 166 gefüllten Plätzchen-Tüten gesorgt zu haben, die an der Schutzhütte zum vierten Advent auslagen: „Das unterstreicht die Einsatzbereitschaft für die gute Sache.“ Der Dank galt aber auch den Bürgerinnen und Bürgern, die bei ihrem Besuch an der „Wiewelhooker Bank“ fleißig gespendet hatten, damit dieser Gesamtbetrag zustande kam. Eine Gemeinschaftsaktion, auf die alle ein wenig stolz sein dürfen. „Wir werden derartige Aktionen für die gute Sache fortsetzen“, so Peter Rösmann.

„ Wir werden derartige Aktionen für die gute Sache fortsetzen. “ Peter Rösmann

Nach der Plätzchen-Aktion, die rund 600 Euro erbrachte, wurde bis zum Tag der Heiligen Drei Könige noch weiter Geld in die Kasse gelegt, so dass sich der Spendenbetrag auf 700 Euro erhöhte. Der hell erleuchtete Tannenbaum (Wünschebaum) und die kleine Krippe sorgten für ein passendes Ambiente in der Weihnachtszeit. Beides wurde nun wieder abgebaut.