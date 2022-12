Plätzchen für den guten Zweck

Tim und Leni gehörten zu den ersten Besuchern an der Wiewelhooker Bank, um eine Tüte Plätzchen mitzunehmen und ebenfalls eine freiwillige Spende in die bereit gestellte Kasse zu legen. Der Erlös der Aktion des Vereins "Wiewelhooker Räuber " kommt bedürftigen Familien in Westbevern zu Gute.

Foto: Niemann