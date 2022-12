Plätzchen für guten Zweck

Plätzchen in verschiedenen Variationen gehören in Familien zum guten Ton in der Advents- und Weihnachtszeit. Sie versüßen die Festtage.

Das ist im Wiewelhook nicht anders. Der Vorstand des Vereins „Wiewelhooker Räuber “ animiert Mitglieder, Freunde und Bekannte, in der Vorweihnachtszeit bei einer gemeinsamen Aktion mitzumachen. Am vierten Adventssonntag (18. Dezember) werden gemischte Plätzchentüten in der Schutzhütte an der Wiewelhooker Bank deponiert.

Dabei wird um Spenden gebeten, die die Besucherinnen und Besucher in eine bereitgestellte Spendendose einwerfen können. Der Verein lässt die gesammelten Spendengelder bedürftigen Familien in Westbevern zukommen.