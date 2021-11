Polizei sucht Bulli-Fahrer

Nachdem er einen Radfahrer angefahren hatte, erkundigte sich ein Fahrer eines Bullis am Mittwoch gegen 11.25 Uhr nach dem Befinden des jungen Mannes, setzte seine Fahrt allerdings fort, ohne Personalien zu hinterlassen und die Polizei zu rufen. Der 19-jährige Telgter war auf dem Radweg der Einener Straße ortsauswärts unterwegs. Der Bulli-Fahrer kam aus dem Hasenkamp und stieß an der Einmündung mit dem Radler zusammen. Letzterer stürzte. Der Autofahrer stieg nach einem kurzen Gespräch wieder in sein Fahrzeug und fuhr davon. Er ist etwa 35 bis 40 Jahre alt, hat schwarze Haare und einen Vollbart. Im Nachhinein stellte der 19-Jährige leichte Verletzungen fest. Der Fahrer des Bullis und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Warendorf,

0 25 81/ 94 10 00 oder poststelle.warendorf@polizei.nrw.de, zu melden.