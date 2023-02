Polizei sucht Einbrecher mit roter Mütze

In Zusammenhang mit einem Einbruch an der Max-Planck-Straße sucht die Polizei nach Zeugen. Auffällig war, dass einer der Täter eine rote Mütze trug.

Unbekannte sind in Telgte in eine Firma eingebrochen.

In der Nacht zu Mittwoch ereignete sich nach Angaben der Kreispolizeibehörde ein Einbruch in eine Firma an der Max-Planck-Straße.

Vermutlich zwei unbekannte Personen brachen in ein Gebäude ein und öffneten auch Büros gewaltsam. Die Täter stahlen einen Laptop, eine Webcam, einen Monitor und einen Kaffeevollautomaten. Einer der Täter trug eine rote Mütze.

Die Polizei sucht mögliche Zeugen der Tat oder aber Personen, die in der Nähe verdächtiges beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, 0 25 81/ 94 10 00 oder per Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.