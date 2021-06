Polizei sucht unbekannte Fahrerin

Nach einem Unfall am Orkotten sucht die Polizei eine Pkw-Fahrerin.

Am Samstag gegen 18.45 Uhr kam es am Orkotten zum Zusammenstoß zwischen einem weißen Golf mit MS-Kennzeichen und einem roten Pkw. Beide Fahrzeugführer sprachen durch die geöffneten Fenster miteinander, ohne ihre Personalien auszutauschen. Der Mann ging, wie offensichtlich auch die Frau, davon aus, dass es zu keinem Schaden gekommen war. Zuhause stellte er dann eine Delle am Fahrzeug fest. Die Unbekannte wird gebeten, sich bei der Polizei,

0 25 81/ 94 10 00, zu melden.