Während des G7-Gipfels in Münster sind mehrere Polizeihubschrauber am Berdelflugplatz stationiert.

Der G7-Gipfel in Münster hat Auswirkungen bis nach Telgte. Mehrere Polizeihubschrauber, die während des Treffens in der Domstadt in verschiedenen Funktionen im Einsatz sind, nutzen den Platz nicht nur für Zwischenlandungen und das Betanken der Maschinen, sondern auch zum nächtlichen Abstellen der Fluggeräte. Teilweise waren und sind mehrere Helikopter gleichzeitig am Platz und sorgen dort für einen durchaus regen Flugbetrieb. Die Maschinen kommen nach WN-Infos nicht nur aus Nordrhein-Westfalen, sondern wurden für diesen Zweck aus dem gesamten Bundesgebiet zusammengezogen.