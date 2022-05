Polnische Freunde zu Gast in Telgte

Eine Delegation der polnischen Partnerstadt Polanica-Zdrój besucht aktuell Telgte. Vertreter beider Seiten erklärten, es sei toll, sich nach der Pandemie wieder treffen zu können. Die Bürgermeister nahmen gemeinsam an einer besonderen Veranstaltung teil.

Bürgermeister nehmen an Kutschenwallfahrt teil

Eine Delegation aus der polnischen Partnerstadt Polanica-Zdrój besucht derzeit Telgte auf Einladung der Stadt und des Vereins „Freunde der Städtepartnerschaft Telgte/Polanica-Zdrój“. Am offiziellen Empfang im Rathaus am Donnerstagmittag nahmen auch Mitglieder der Telgter Ratsfraktionen und Vereinsmitglieder des Städtepartnerschaftsvereins teil.

Beide Bürgermeister betonten die langjährige Verbundenheit und Freundschaft beider Städte. Die Städtepartnerschaft besteht seit 27 Jahren. Auf beiden Seiten herrschte große Freude darüber, dass nach coronabedingter Pause wieder persönliche Kontakte möglich seien.

Bürgermeister in 130 Jahre alter Kutsche

Beim Empfang im Rathaus wurden die polnischen Gäste mit einer Ballettaufführung begrüßt. Victoria Scheffer vom Ballettstudio Telgte tanzte eine landestypische Polonaise und Mazurka. Nach dem Empfang folgte ein gemeinsamer Besuch der Kutschenwallfahrt (siehe Seite 1 und 3).

Gemeinsam mit Propst Dr. Michael Langenfeld und Weihbischof Stefan Zekorn nahmen die beiden Bürgermeister selbst in einer über 130 Jahre alten nostalgischen Kutsche Platz. Danach stand ein gemeinsamer Grillabend an den Bootshäusern an.

Bevor die polnische Delegation am morgigen Sonntag abreist, sollen unter anderem noch Feuerwehrstandorte, Kindergärten sowie die Firma Hygi besucht werden. Auch eine Stadtführung steht auf dem Programm.