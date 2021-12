Ponys bringen Abwechslung in den Schulalltag

Die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) unterstützt 15 Projekte im Rahmen ihres Förderprogramms „Pferde bauen Brücken“ speziell nach vielen coronabedingten Einschränkungen im vergangenen Winter. Die Reitschule Schulze Hobbeling gehört mit dem Reitverein „Gustav Rau“ Westbevern zu den 15 ausgewählten Projektpartnern, die besonders gefördert werden.

Es geht darum, Menschen, die im vergangenen Jahr durch die Corona-Pandemie besonders zurückstecken mussten, etwas Gutes zu tun – und das besonders mit der Hilfe des Pferdes als Partner. Die Kinder, die im Vorjahr in ihr Schulleben gestartet sind, haben zunächst keinen gewöhnlichen Schulalltag erlebt. Es gab viele Einschränkungen wie Lernen im Kleingruppen, Homeschooling, keine Kennenlernveranstaltungen und anderes mehr.

Das Gemeinschaftsgefühl der Klassen wurde auf dem Reiterhof gestärkt. Foto: Bernhard Niemann

Idee des Reiterhofs Schulze Hobbeling war es, diese Klassen einzuladen und die Kinder mit der Hilfe der Ponys in Bewegung zu bringen, ihre Sozialkompetenz zu stärken und durch ein gemeinsames Erlebnis das Gemeinschaftsgefühl in der Klasse zu unterstützen. So waren jetzt jeweils an einem Vormittag die Klasse 2a und die 2b der St.-Christophorus-Grundschule auf dem Reiterhof zu Gast und erlebten einen besonderen Vormittag. Es wurde einiges an Bewegung geboten und das Gemeinschaftsgefühl der Klassen gestärkt. Insbesondere die Ponys boten eine tolle Abwechslung und fungierten als Partner bei den Spielen.