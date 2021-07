Post öffnet mit eingeschränkten Zeiten

Eine gute Nachricht hatte die Post am Wochenende für alle Telgter: Die Filiale am Orkotten öffnet am heutigen Montag, 18. Januar, wieder ihre Pforten. Allerdings nach Angaben des Pressesprechers „noch krankheitsbedingt mit eingeschränkten Öffnungszeiten“. Folgende Öffnungszeiten gelten vorläufig: Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag und Samstag jeweils von 9 bis 13 Uhr und am Mittwoch von 14 bis 18 Uhr. Das Unternehmen bittet um Verständnis für die Maßnahme und will wieder informieren, sobald sich die Zeiten wieder ändern.