Prinzenorden ausgestellt

55 Prinzenorden sind nun in einem Schaukasten in der „Steenpoate“ ausgestellt. Außerdem möchte die KG Schwarz-Gold das Vereinsschild am Eingang erneuern.

Die Karnevalsgesellschaft KG Schwarz-Gold hat für dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie alle geplanten Veranstaltungen abgesagt. Nach dem erfolgreichen Sessionsauftakt am 11.11. sah sich das Präsidium aufgrund der aktuellen pandemischen Lage mit permanent steigenden Zahl veranlasst, alle weiteren Veranstaltungen für dieses Jahr ersatzlos zu streichen. „Das schmerzt“, sagte Präsident Dr. Harald Jung etwas traurig bei einem Treffen einiger Karnevalisten in der Gaststätte „Zur Steenpoate“. „Wir werden den Karneval dennoch weiter in unseren Herzen tragen.“

Der Verein wolle jetzt die Zeit nutzen, das Prinzen-Hauptquartier optisch am Eingang und in der „Steenpoate“ neu zu gestalten. Dazu trafen sich die beiden Stallmeister Dirk Stratmann und Marius Holkenbrink sowie Ingo Riches (zweiter Narrensekretär) mit dem Präsident, Senator Jake Brown und Laura Duesmann von der Stadtgarde im Prinzen-Hauptquartier. Ihr erstes Projekt ist die Wiederaufstellung eines Schaukastens mit allen Prinzenorden seit dem Gründungsjahr 1966 und die Neugestaltung des Vereinsschildes am Eingang.

Die insgesamt 55 verschiedenen Orden, die dort zu sehen sind, zeigen einen Teil der Geschichte des Vereins. Sie erhalten nun einen repräsentativen Platz. Außerdem wurden Themen erörtert, was man noch in der veranstaltungsfreien Zeit tun könne, um die Mitglieder zu unterhalten und zu informieren. Dazu soll der Internetauftritt neu gestaltet werden und mit zusätzlichen Angeboten belebt werden.

Unverändert hält die KG an den Plänen fest, den Kinderkarneval und einen Mini-Straßenkarneval am Samstag (26. Februar) zu feiern.