Probentag und mehrere Auftritte

Der Schwerpunkt der wöchentlichen Probenarbeit unter der Leitung ihrer Dirigentin Monika Grewe-Laufer liegt beim Musikzug Westbevern-Dorf in den kommenden Wochen auf der Vorbereitung der Weihnachtszeit. Zusätzlich legen die Musiker noch einen Probentag am 12. November ein.

Auftritte um die Advents- und Weihnachtszeit gibt es stets mehrere für den Musikzug. Im Terminkalender stehen der Vadruper Weihnachtsmarkt am Sonntag (4. Dezember), das Benefizkonzert „Weihnachten für alle“ in der Christophoruskirche am 11. Dezember und der Gottesdienst am ersten Weihnachtstag.

„Ob wir noch etwas machen – wie einen Rundgang in durch die Krankenhäuser – ist noch in der Schwebe. Da müssen wir die Corona-Situation abwarten“, berichtet die erste Vorsitzende Silvia Markfort. Ins Auge gefasst sei eventuell auch wieder ein Rundgang mit weihnachtlicher Musik durchs Dorf . „Das ist aber wetterabhängig und wird spontan entschieden.“