Projekte nach und nach abarbeiten

Der Stand der Dinge bei der Erarbeitung des „Masterplans Telgter Altstadt“ wurde in der jüngsten Ratssitzung vorgestellt. Einige Projekte befinden sich bereits in der Umsetzung. Andere aber könnten aus finanziellen Gründen geschoben oder auch ganz gestrichen werden.

So könnte die Telgter Altstadt in zehn Jahren aussehen. Die blau unterlegten Projekte sind im Fluss, die Umsetzung der weiß unterlegten wird vorbereitet.

In einem Punkt musste Bürgermeister Wolfgang Pieper Dr. Wiebke Borgers mit einem Augenzwinkern widersprechen, als sie mit ihren Ausführungen zum Stand der Dinge in Sachen „Masterplan Telgter Altstadt“ geendet hatte. „Die Altstadt muss so fit bleiben wie sie heute ist“, so Pieper. „Und nicht erst fit werden für die Zukunft wie Du eben gesagt hast.“

Zuvor hatte Borgers, die die Masterplan-Erarbeitung als Moderatorin seit dem Beginn 2020 begleitet hatte, in der jüngsten Ratssitzung einen Überblick über den Prozess, in den auch die Bürger über Workshops und Informationsveranstaltungen intensiv eingebunden sind, gegeben. Ziel sei es gewesen, Telgte dauerhaft zu einer schönen Stadt zu machen, in der die Bürger „gerne leben“ und „wo die Leute gerne hinkommen“. Telgte dürfe keine Schlafstadt werden. Es dürfe keine Abwanderung geben. Leerstände müssten verhindert werden. „Und dafür haben wir einen guten Plan“, so Borgers. „Damit ist die Stadt gut aufgestellt.“ Herausgekommen sei eine Vielzahl von Projekten, die „im Themenspeicher sind und vertieft werden können“.

Die Projekte sind in vier Gruppen eingeteilt: Projekte in Umsetzung, Projekte in Vorbereitung zur Umsetzung, Projekte, die vertieft und konkretisiert wurden, sowie Projekte, die im Themenspeicher sind und aktiviert werden können.

Realisiert wird bereits ein flächendeckendes WLAN in der Altstadt. „Die Liste der weißen Flecken ist kleiner geworden“, so Borgers. Baustellen sollen zum Beispiel durch Plakate an Bauzäunen verdeckt werden. Zum Thema Mobilität am Marktplatz mit einer von vielen gewünschten Schließung für Lkw- und Pkw-Verkehr hat eine Verkehrszählung stattgefunden. Ergebnisse soll es in Kürze geben. Im Dümmert-Park ist im Bereich Klein-Borkum nicht zu übersehen, dass sich etwas tut. Zudem stehen die Neubauprojekte rund um die Kornbrennerei und im Bereich alte Feuerwache/Volksbank in den Startlöchern. Wenn alles glatt läuft, soll mit den Bau des neuen Hauses der Musik 2025 begonnen werden. Bei einer Reihe von Projekten wird die Umsetzung vorbereitet.

Dass nicht alles auf einmal geht, darauf wies Bürgermeister Wolfgang Pieper mit Blick auf die Finanzen hin. „Der Kämmerer ist schon ganz unruhig geworden“, so Pieper. „Wir sind verpflichtet zu gucken, was ist wichtig und was ist machbar. Wir sind vielleicht gezwungen, so manches Projekt zu schieben. Vielleicht geht einiges auch gar nicht.“ Auch wenn der Prozess unter Umständen langsamer läuft als geplant, eines ist für den Bürgermeister sicher: „Die Projekte werden sukzessive ihre Wirkung entfalten.“

Der Prozess soll auch in den kommenden Jahren fortgesetzt werden. Im ersten Quartal 2023 wird die Verwaltung zu einem Workshop „Vernetzung“ einladen.