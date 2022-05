Propsteichor gedenkt seines langjährigen Kantors

In einem Konzert in St. Clemens wurde des vor einem Jahr verstorbenen langjährigen Propsteikantors Gregor Westkemper gedacht.

Im Rahmen eines Kirchenkonzertes gedachte die Kirchengemeinde St. Marien am frühen Donnerstagabend in der Propsteikirche St. Clemens ihres vor einem Jahr verstorbenen langjährigen Propsteikantors Gregor Westkemper. Propsteikantor Michael Schmitt-Prinz begrüßte die zahlreichen Gäste. Der Propsteichor und die an der Programmgestaltung beteiligten Freunde und Weggefährten ließen danach Westkempers eigene Kompositionen zur Aufführung kommen. An der Gestaltung des Konzertes beteiligten sich auch Astrid Begger (Trompete), Ursula-Maria Busch (Trompete), Ines Engelbart (Horn), Gudrun Mau (Posaune), Gregor Stewing (Posaune) und Winfried Appel (Orgel).