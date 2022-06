Prozession kommt an

In veränderter Form fand die Feld- und Flurprozession in Westbevern statt.

Sowohl der gegenüber den Vorjahren verkürzte Weg der Feld- und Flurprozession in Westbevern als auch die inhaltliche Gestaltung der Stationen und das abschließende gemütlichen Beisammensein kamen an. Dieses zufriedene Fazit zieht Margret Eickholt, Mitglied des Pfarreirates St. Marien und Mitorganisatorin der Prozession

Zum Auftakt gab es einen Gottesdienst auf dem Schulhof, den Pater Ephrem zelebrierte. Eigens war ein Blumenbild vor dem Altar gelegt worden, das ebenfalls gut ankam. Die musikalische Gestaltung übernahm der Musikzug Westbevern-Dorf.

Im Anschluss an die Messe begann die eigentliche Prozession. Die erste Station war an der Linde. Thematisch ging es dort um den Frieden. Ein weiterer Stopp war am Mühlenkamp. Sowohl inhaltlich als auch von der Konzeption her war diese Station nach Angaben der Verantwortlichen von Professorin Dr. Dorothea Sattler zum Thema Ökumene gestaltet worden.

Der Kindergarten hatte die dritte und letzte Station vor dem Pfarrheim aufgebaut und gestaltet. Inhaltlich ging es dabei um die Themen Schöpfung und Bewahrung der Schöpfung.

Im Anschluss an die Prozession grillten Mitglieder der KLJB Westbevern Würstchen und und der Musikzug spielte noch auf.