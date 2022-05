Prüfungen genügen höchsten Standards

Die Zeit des Verzichts ist vorbei – auch im Ballettstudio Telgte des TV Friesen wird wieder fleißig trainiert. Die Schülerinnen und Schüler der Diplom-Tanzpädagogin Janine Seesing bereiten sich auf ihre Ballettprüfung nach dem Lehrplan der Royal Academy of Dance (RAD) vor.

Laut einer Pressemitteilung des TV Friesen ist die RAD eine der weltweit bedeutendsten Organisationen für Tanzausbildung und Tanzpädagogik in 85 Ländern. Die Prüfungen geben den Schülern demnach die Möglichkeit, ein Ziel zu verfolgen und Fortschritte und Entwicklung zu dokumentieren: „Sie sind eine Inspiration, eigene Ziele zu verwirklichen und ihre Leistung zu zeigen.“

Das Ergebnis der harten Arbeit wird am letzten Wochenende im Mai im Bürgerhaus auf der Bühne öffentlich aufgeführt. Es werden Übungen an der Ballettstange, romantische Adagios, spritzige Sprungkombinationen, fließende Übungsfolgen aus dem Modern Dance und kleine Tänze in der Gruppe, in Zweier-Teams und als Solo aufgeführt. Da die Coronaauflagen gelockert wurden, können alle Interessierten zum Zuschauen kommen. „Nehmen Sie einen Einblick in den international anerkannten Lehrplan zur klassischen Tanzausbildung der Royal Academy of Dance“, heißt es in einer Einladung des TV.

Die Termine

Die Aufführungen finden an folgenden tagen zu folgenden Zeiten statt:

Samstag, 28. Mai

15 bis 15.45 Uhr Pre-Primary in Dance, Ballett für Fünf- bis Siebenjährige, Anfänger mit Vorkenntnissen

16 bis 16.45 Uhr Primary in Dance, Ballett für Sieben- bis Neunjährige, Fortgeschrittene

17 bis 17.45 Uhr Grade 2, Ballett für Acht- bis Elfjährige, Fortgeschrittene 1

18 bis 18.45 Uhr Grade 3, Ballett für Zehn- bis 13-Jährige, Fortgeschrittene 2

Sonntag, 29. Mai

10 bis 10.45 Uhr Primary in Dance, Ballett für Sieben- bis Neunjährige, Fortgeschrittene

11 bis 11.45 Uhr Grade 4, Ballett für Zehn- bis 14-Jährige, Fortgeschrittene, 3

12 bis 12.45 Uhr Grade 5, Ballett für Schülerinnen ab 14, Fortgeschrittene 4

13 bis 13.45 Uhr Grade 8, junge Erwachsene, Fortgeschrittene 6

Im Saal gilt die 3G-Regel und die Zuschauer werden gebeten, eine FFP2 Maske zu tragen. Um Unruhe im Saal zu vermeiden, ist der Eintritt für die ausgewählte Klasse immer zehn bis 15 Minuten vor Beginn der Vorstellung. Der Eintritt ist kostenlos. Im Anschluss wird um eine Spende für Organisationen in Telgte gebeten: Der Telgter Teiler und Zib benötigen in diesen schweren Zeiten Unterstützung, um Bedürftige vor Ort zu unterstützen.