Pulsierendes Vereinsleben bescheinigt

Zustimmung für die Verantwortlichen bei den Wahlen, solide Finanzlage, ehrenamtliches Engagement, leichtes Plus bei den Mitgliederzahlen: Der Bürgerschützenverein Westbevern-Dorf ist für die kommenden Aufgaben und Herausforderungen gut aufgestellt. Freude daher beim ersten Vorsitzenden Norbert Hüttmann, der nach seiner Wiederwahl – „Ich mache die Arbeit gerne, habe engagierte Vorstandsmitglieder um mich“ – weiterhin dem Verein mit seinen 457 Mitgliedern vorsteht. „Dass wir mit Zuversicht in dieses Jahr mit seinen zahlreichen Veranstaltungen blicken können, verdanken wir den Schützenschwestern und Schützenbrüdern, die sich über ihre Mitgliedschaft in beeindruckender Weise für ein pulsierendes Vereinsleben einsetzen. Klasse, wie sich die Schützenbrüder auf ihren neuen Positionen im Vorstandsbereich und weiteren Aufgabengebieten in den vergangenen Monaten eingebracht haben. Ihnen allen gilt mein besonderer Dank“, sagte der Vereinschef auf der gut besuchten Generalversammlung am Samstagabend im Gasthof zur Bever.

Energiekosten und Gebühren im Blick behalten

Norbert Hüttmann ging in seinem Bericht auch auf die Aktivitäten und Veranstaltungen des vergangenen Jahres ein und hob unter anderem den guten Besuch beim Schützenfest mit dem amtierenden Schützenkönigspaar Felix Laukamp und Mitregentin Mira Karrengarn – denen ein besonderer Willkommensgruß galt – und den Kameradschaftsabend hervor, wünscht sich aber mehr Teilnehmer beim Zugfest. „Wir sind bei allen positiven Fakten und Zahlen aber auch angehalten, sorgsam im finanziellen Bereich zu sein“, sagte er mit Blick auf die hohen Energiekosten und den stark gestiegenen Gebühren für Abnahmen des Schießstandes. Auch wenn sich die Zahl der Mitglieder durch Aktionen erhöht habe, gelte es auch hier weitere Interessierte für den Bürgerschützenverein zu gewinnen. Zuletzt konnte der Verein 25 neue Mitglieder aufnehmen.

„ Ich mache die Arbeit gerne, habe engagierte Vorstandsmitglieder um mich. “ Norbert Hüttmann (Vorsitzender)

Dank zollte Norbert Hüttmann dem Musikzug Westbevern-Dorf unter Leitung von Monika Grewe-Laufer für ihre musikalische Begleitung bei den Veranstaltungen. Die Mitglieder sorgten auch anlässlich der Generalversammlung für musikalische Untermalung zwischen den zwölf Punkten der Tagesordnung. Zum Auftakt der Zusammenkunft gedachte man den verstorbenen Mitgliedern. Die erste Schriftführerin Anja Weiligmann verlas anschließend die Protokolle aus den Jahren 2022 und 1972. Und bot damit erneut einen Blick in die Geschichte des Vereins, was bei den Versammlungsteilnehmern bestens ankam.

Solide Kassenlage

Reinhold Laukamp konnte als Kassenwart eine solide Kassenlage vermelden. Er verwies auch auf den gestellten Antrag des Vereins bezüglich des Förderprogramms des Landes Nordrhein-Westfalen zur Unterstützung. Der wurde auch bewilligt und würde dem Bürgerschützenverein einige hundert Euro einbringen, heiß es vom Kassenwart. Da ein offizieller Bescheid über die Höhe allerdings noch nicht vorliege, müsse man sich noch etwas gedulden. „Aber wir sind guter Dinge“, so der Schatzmeister. Die Kassenprüfer Jessica Hesse und Felix Laukamp bescheinigten Reinhold Laukamp eine saubere Buchführung und stellten den Antrag auf Entlastung des Vorstandes, die einstimmig erfolgte.

Satzung angepasst

Ein weiterer Punkt waren Satzungsanpassungen, die der Vorstand ausgearbeitet hatte. Dabei ging es um Schießwettbewerbe, Beitragsordnung, Entscheidung bei außerordentlichen Umständen und die Einladung zur Generalversammlung. Den Titel eines Holzschuhkönigs kann man in Zukunft nur einmal erlagen. „Beverkönigin“ können nur Frauen unter 23 Jahren werden, Mitglieder über 75 Jahre können formlos eine Beitragsbefreiung stellen, wenn sie vorher fünf Jahre Beitrag entrichtet haben. Die Einberufung zur Generalversammlung erfolgt durch den ersten Vorsitzenden in schriftlicher Form zwei Wochen vor Termin und durch Aushang im Gasthof zur Bever. Der Mitgliedsbeitrag bleibt bei 15 Euro.

Schützenfest im Vordergrund

Bei den Wahlen wurden Norbert Hüttmann (erster Vorsitzender), Reinhold Laukamp (erster Schatzmeister), Christoph König (zweiter Schriftführer), Lukas Wördemann (Kompanieführer), Josef Weiligmann (Kompaniefeldwebel) sowie die Mitglieder des Festausschusses Jan Wietkamp (Jugendwart), Andreas Böcker, Edgar Laukamp und Stefan Wewelkamp (Fahnenoffiziere), Dagmar Wieler, Christine Schulze Relau und Benedikt Austrup (Adjutanten) bestätigt. Neuer Kassenprüfer ist Tim Nosthoff. Neu im Kreis der Vertrauensleute sind Fabian Blömeke und Michael Lott. Mit Blick auf das Jahresprogramm 2023 rückt das Schützenfest vom 7. bis 9. Juni in den Vordergrund. Der Kameradschaftsabend ist auf den 13. Mai terminiert. An diesem Tag findet auch die Marschprobe im Hinblick auf das Schützenfest und die Umzüge durch das Dorf statt. Am 12. August findet das Zwergen- und Jugendgardefest statt.