Radfahrer übersehen

Ein 19-jähriger Radfahrer ist am Dienstag bei einem Unfall leicht verletzt worden. Gegen 18.05 Uhr befuhr der junge Ostbeverner mit seinem Fahrrad den Radweg am Telgter Ei entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Eine 77-Jährige aus Telgte wollte mit ihrem Pkw den Kreisel in Richtung Mozartstraße verlassen. Dabei übersah sie nach Polizeiangaben den Radler. Es kam zu einem Zusammenstoß. Der 19-Jährige stürzte. Er verletzte sich dabei leicht und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 60 Euro geschätzt.