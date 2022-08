Radtour für Neubürger

Tourismus + Kultur Telgte bietet in diesem Jahr wieder allen Neubürgerinnen, Neubürgern und Radbegeisterten in Kooperation mit dem ADFC Telgte-Ostbevern eine Radtour rund um Telgte an. Diese findet am morgigen Sonntag im Rahmen der Sonntagsspaziergänge statt. Los geht es um 15 Uhr am Rathaus.

Die von Johannes Meiser vom ADFC Telgte-Ostbevern ausgearbeitete Route führt vom Treffpunkt Rathaus über den Bücker Kreuzweg in Richtung Gewerbegebiet Kiebitzpohl, vorbei am Emshof zum Haus Langen und nach Westbevern. Über den Alten Kirchweg führt die Tour weiter in Richtung Vadrup, durch das Naturschutzgebiet Emsaue zum Benediktshof und weiter zum Waldfriedhof Lauheide. Vom Jägerhaus geht es dann zum St.-Rochus-Hospital und zurück nach Telgte zum Ausgangspunkt.

Unterwegs erläutert Gästeführer Dieter Köcher von Tourismus + Kultur alles Wissenswerte zu den einzelnen Stationen. Eine Einkehr ist vorgesehen.

Diese leichte Fahrradtour ist für alle Fitnesslevel geeignet, führt überwiegend über befestigte Wege, ist rund 25 Kilometer lang und dauert etwa zwei Stunden.

Die Teilnahme ist kostenlos. Die Pausenverpflegung unterwegs muss selbst gezahlt werden.