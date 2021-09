17 Teilnehmer starteten mit den TV-Friesen-Radwanderern in Richtung Wolbeck, durch die Tiergartenheide und Albersloh an der Werse entlang nach Rinkerode zur Mittagseinkehr bei Lohmann. Danach führte sie der Werseradweg weiter nach Angelmodde zum Kaffeetrinken in den Strandhof. Nach der Rückkehr nach Telgte zeigte der Tacho 54 Kilometer.