Radweg über die Werse gesperrt

Der Radweg an der B 51 wird im Bereich der Werse in der kommenden Woche gesperrt.

Pendler, die für gewöhnlich auf ihrem Weg nach Münster und zurück den Radweg entlang der B 51 nutzen, aufgepasst: Der Radweg an der Bundesstraße wird von heute bis Samstagmorgen gesperrt. Nach dem Abschluss der Brückenbauarbeiten muss nun noch der Fuß- und Radweg vor und hinter der Wersebrücke erneuert und angepasst werden.

Am heutigen Montag (28. Februar) geht es um 19 Uhr los. Spätestens in der Nacht von Freitag auf Samstag sollen alles fertig sein. Auf der Bundesstraße wird der Verkehr im Baustellenbereich nachts und zeitweise tagsüber mit einer Baustellenampel geregelt. „Ein provisorischer Radweg auf der B 51 lässt sich zwischen Baustellenbereich und fließendem Verkehr aber nicht sicher einrichten“, heißt vom Landesbetrieb Straßen NRW. Deshalb werden die Radfahrer über die Pröbstingstraße durch den Boniburger Wald und vorbei am Mauritz-Gymnasium umgeleitet. Damit die Sperrung für die Radfahrer so kurz wie möglich erfolgt, wird tagsüber und nachts gearbeitet.

Vor und hinter der Brücke wird der gesamte Aufbau des Radweges in etwa 30 Zentimeter Stärke ausgebaut und erneuert. Die Randbereiche werden hergestellt und die letzten fehlenden Schutzplanken zwischen Fahrbahn und Radweg sowie ein Zaun zu Absturzsicherung auf der Flussseite aufgebaut.