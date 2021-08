Raestruper in Spendenlaune

Die Mitglieder des Vereins „Raestruper Gemeindehaus“ waren am vergangenen Sonntag anlässlich der Übergabe der Baugenehmigung für das Projekt nicht nur in Feier-, sondern auch in Spendenlaune. Genau 1200 Euro kamen im Laufe des Nachmittages für die Hochwasseropfer zusammen. Das Geld wurde bereits an den Verein „Wiewelhooker Räuber“ überwiesen, der vor Ort mit Pater Raphael Kontakt hat, der die Verwendung der Spendengelder übernehmen wird.