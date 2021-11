Rathaus-Bienen retteten die Bilanz

Was wirklich in den Waben steckt, zeigt sich immer erst beim Schleudern: Und das Ergebnis erfreute Hobbyimker Robert Esser in diesem Jahr nur bedingt.

Das kalte Wetter im April und Mai hielt die Bienen vom Fliegen ab, und so fiel die Frühtracht wortwörtlich „ins Wasser.“ In den Vorjahren waren es teilweise mehrere hundert Kilo, die seine 68 Bienenvölker von ihren Ausflügen in die blühende Natur zurückbrachten. Und auch der Ertrag beim Rapshonig blieb mit lediglich 25 Kilo gegenüber knapp 500 im Vorjahr mehr als deutlich hinter den Erwartungen zurück. „So etwas habe ich in den fast 40 Jahren, die ich als Hobbyimker tätig bin, noch nicht erlebt“, sagt Esser, der auch Vorsitzender des Imkervereins Telgte ist.

„Es war einfach zu kalt. Und da sich die Bienen dadurch in ihrem Quartier aufhielten ging das Winterfutter zur Neige. Sie wären fast den Hungertod gestorben. “ Auch wenn die sogenannte Sommerblüte und der Lindenhonig das Desaster nicht wirklich ausgleichen konnten, war Robert Esser dennoch mit dem Ertrag dieser Sorten durchaus zufrieden. „Das waren Ergebnisse, die weitgehend dem der vergangenen Jahre entsprachen.“

Die große Ausnahme

Begeistert war Robert Esser vom Ertrag der vier Bienenvölker, die seit zwei Jahren auf dem Rathausdach in Telgte ihren Platz haben. „Mit insgesamt 115 Kilogramm war es der beste Wert von allen Völkern. Die sechs Völker, die Esser im Krink-Bienenhaus auf dem Dorfplatz in Westbevern untergebracht hat, brachten zusammen nur 90 Kilogramm ein.

Nach dem Schleudern muss der Honig mehrfach gerührt werden, bis er kandiert. Der Schaum muss jeweils abgeschöpft werden, damit das Produkt letztlich cremig und der Wassergehalt gesenkt wird. Bis das so weit ist, können vier bis sechs Wochen vergehen.

Für den 62-jährigen Hobbyimker und Fachmann, der seine Völker an verschiedenen Standorten in den Kreisen Warendorf und Steinfurt sowie der Stadt Münster stehen hat, beginnt mit dem Einholen der Ernte zugleich die Versorgung der Bienenvölker mit Zuckersirup. Das geschieht insgesamt zwei Mal. Dann sind rund 15 Kilogramm pro Volk fällig.

Mit Erzeugnissen bei der Honigbewertung

Regelmäßig stellt er sich mit seinen Erzeugnissen der Honigbewertung des Landesverbandes westfälischer Imker und der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen – fast immer mit Erfolg. Er wurde bereits mehrfach mit Gold ausgezeichnet, zuletzt für seinen Lindenhonig. Zwei Mal Silber gab es für die Frühtracht und den Rapshonig im vergangenen Jahr.

Auch in diesem Jahr will er mit einer Sorte an der Honigbewertung teilnehmen. „Dabei werden stets strenge Maßstäbe angelegt. Bereits ein kleines Bläschen, eine Leimspur oder ein Fingerabdruck führen zu Punktabzügen“, kennt der Imker die Feinheiten.

Bis zu 40 000 Bienen zählt ein Volk im Sommer, während es im Winter nur rund 10 000 sind. Der gelernte Zimmermann kam eher zufällig zum Hobby. Ein Züchter bat ihn, Kisten für dessen Völker zu bauen. Als Gegenleistung bot er ihm zwei Völker an. Robert Esser, bis dato absoluter Laie, stimmte zu, nachdem ihm ein Fachmann Unterstützung anbot. Er besuchte Kurse bei der Landwirtschaftskammer, las in Fachliteratur und tauscht sich mit Hobbykollegen aus.