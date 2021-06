Rathaus ist wieder geöffnet

Mit zunehmenden Lockerungen in vielen Bereichen des täglichen Lebens kehrt auch das Telgter Rathaus schrittweise zur Öffnung für den Publikumsverkehr zurück. Ab Montag (21. Juni) sind die Rathaustüren vormittags von 8 bis 12 Uhr wieder für den Besucherverkehr geöffnet (außer mittwochs). Die Nachmittage (Montag und Dienstag von 14 bis 16 Uhr sowie Donnerstag von 14 bis 18 Uhr) bleiben vorläufig noch den Terminvereinbarungen vorbehalten. Mittwochs bleibt das Rathaus ebenso wie das Bürgerbüro noch ganztägig geschlossen.

Wer also Wartezeiten vermeiden möchte, vereinbart vorab telefonisch mit dem jeweiligen Beschäftigten einen Termin. Die Beschäftigten der Stadtverwaltung sind unter der zentralen Telefonnummer

0 25 04/ 130 erreichbar. Die direkten Kontaktdaten (E-Mail, Telefonnummer) sind unter www.telgte.de hinterlegt. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis, dass nachmittags ohne vorherige Terminvereinbarung nur in Ausnahmefällen bei freien Kapazitäten ein persönliches Gespräch ermöglicht werden kann. Um den Service für die Telgter zu verbessern, arbeitet die Stadtverwaltung bereits an einer weiteren Optimierung des digitalen Serviceangebotes. Mit der baldigen Einführung eines Online-Terminbuchungssystems wird die Vereinbarung eines Termins im Bürgerbüro noch einfacher. In einem zweiten Öffnungsschritt sind auch nachmittags wieder Spontanbesuche möglich.