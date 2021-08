Rationellster und modernster Molkereibetrieb

Mit der Inbetriebnahme des Neubaus am 25. Mai 1964 begann ein neuer Abschnitt in der Molkereigeschichte. 52 Landwirte riefen im Jahre 1936 die Molkereigenossenschaft Telgte ins Leben52 Landwirte riefen im Jahre 1936 die Molkereigenossenschaft Telgte ins LebenAm 25. Mai 1964 wurde die modernste Molkerei Westfalens in Telgte eingeweiht (v.l.):

Foto: privatprivat