Raumfüllende Kunst besteht aus Visionen

Visionen verarbeitet der niederländische Künstler Rudolf Holleman in seinen Werken, die ab dem 30. Oktober in „La Folie“ zu sehen sein werden.

Vom 30. Oktober bis zum 27. November wird der niederländische Künstler Rudolf Holleman in „La Folie“ einige seiner Gemälde und auch kinetische Kunst ausstellen.

„Kinetische Kunst ist eine Ausdrucksform, in der die Bewegung als integraler ästhetischer Bestandteil des Kunstobjektes Beachtung findet“, schreibt Mariele Fentker, Vorsitzende von OK.OstbevernKultur, in der Vorankündigung.

Rudolf Holleman, geboren 1950 in Haarlem, wuchs in einer Arbeiterfamilie auf und arbeitete zunächst auch selbst in einem Stahlwerk. Später schlug er die Laufbahn eines Werkstattlehrers ein und arbeitete fast 30 Jahre in Utrecht als Lehrer für Zeichnen und Handwerk. Ebenso gab er künstlerische Kurse an der Volkshochschule.

Seit 2005 ist er als freischaffender Künstler in Bellingwolde tätig. Dort hat er eine alte Sporthalle zu einem Atelier umgebaut, da seine kinetische Kunst schon mal größere Dimensionen annehmen kann.

Davon wird man sich auch in „La Folie“ ein Bild machen können. Holleman wird ein raumfüllendes Kunstwerk installieren, welches in ständiger Bewegung sein wird. Neben der kinetischen Kunst werden auch großformatige Gemälde zu sehen sein.

Der Niederländer arbeitet mit bunten Farben, die er „nass in nass“ aufträgt, wobei auf der Leinwand Mischungen entstehen, die er als Innenwelten oder imaginäre Welten beschreibt. In dieser Welt entfalten sich Wolkenhimmel, Gebirgsketten und Tiefseeansichten. Eine Landschaft, die an die Entstehungsgeschichte der Welt erinnert. Dabei kommt das Licht einerseits von einer imaginären Sonne, andererseits aus der Landschaft selbst. Da sind keine Lebewesen wahrzunehmen, aber die Elemente Wasser, Feuer, Luft und Erde sind zu erkennen.

Ausgangspunkt bei Hollemans Werk ist seine Auseinandersetzung mit religiösen und philosophischen Fragen.

Er versucht Gebiete, die die Seele angehen, anschaulich zu machen. Er selbst sagt dazu: „In meinen Gemälden versuche ich innerliche Vorstellungen zu erfassen, ohne diese exakt kennen zu wollen. So wie am Rande der Netzhaut Bilder anwesend sein können, ohne scharfe Umrisse zu erkennen sind. Meine innerlichen Landschaften bestehen aus Visionen einer Welt, die ich ebenso als wirklich erachte, wie die sichtbare Welt.“

Wer die Gemälde, die kinetische Kunst sowie Rudolf Holleman persönlich kennenlernen möchte, ist zur Vernissage am 30. Oktober um 15 Uhr eingeladen. Der Künstler wird persönlich anwesend sein. Er spricht neben Niederländisch auch Deutsch, so dass einer Verständigung nichts im Wege stehen wird. Die Vernissage ist auch die einzige Möglichkeit, die Kunstwerke aus nächster Nähe zu inspizieren. Danach wird die Installation ausschließlich von außen zu betrachten sein. „Besonders schön wird es in den Abendstunden sein, wenn das Innere von La Folie illuminiert sein wird“, ist sich Mariele Fentker bereits sicher.