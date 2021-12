Der Recyclinghof im Gewerbegebiet Kiebitzpohl bleibt am Silvestertag (31. Dezember) geschlossen.

Der Recyclinghof im Gewerbegebiet Kiebitzpohl bleibt am Silvestertag (31. Dezember) geschlossen. Darauf weist die Stadtverwaltung ausdrücklich hin. Nächster Öffnungstag ist damit erst am Mittwoch (5. Januar), da am 1. Januar wegen des Feiertages zu ist.