Regentenpaar erfüllt Pflicht

Felix Laukamp und Mira Karrengarn kamen als Schützenkönigspaar des Bürgerschützenvereins Westbevern-Dorf ihrer Pflicht nach und setzen eine Königseiche auf dem Dorfplatz in die Erde.

Mit dem 265. Schuss hatte Felix Laukamp beim Schützenfest 2022 des Bürgerschützenvereins Westbevern-Dorf die Reste des Königsadlers von der Stange geholt und sich als Schützenkönig feiern lassen. Rund acht Monate später kehrte er gerne an den „Tatort“ zurück. Zusammen mit Mitregentin Mira Karrengarn kam das Schützenkönigspaar seiner Pflicht nach und pflanzte eine Königseiche auf dem Dorfplatz. Der Hofstaat und das Kaiserpaar Johannes und Maria Weiligmann packten dabei kräftig mit an.

Arbeitseinsatz auf dem Dorfplatz

Neben dem Pflanzen der Eiche stand ein Arbeitseinsatz auf dem Dorfplatz an. Dort wurden die herunterhängenden Äste an den Bäumen abgeschnitten. Thomas Sickmann ging dabei mit Maschinen und Sachverstand als Experte voran. Auch der Bereich um die Vogelstange wurde in Augenschein genommen. „Das Schützenfest kann kommen“, meinte ein Schützenbruder.

Die offizielle Verabschiedung des noch amtierenden Königspaares erfolgt anlässlich des Kameradschaftsabends am 13. Mai. Zunächst aber wird das Schützenjahr mit der Generalversammlung am heutigen Samstag um 20 Uhr im Gasthof zur Bever eingeläutet. Neben den Berichten stehen auch Wahlen zum Vorstand und ein Ausblick an.