Regionalexpress mit Steinen beworfen

Gegen 14.20 Uhr wurden Reisende durch laute Knallgeräusche aufgeschreckt und stellten zwei gesplitterte Scheiben fest. Daraufhin informierten sie den Zugbegleiter. Dieser wiederum setzte die Bundespolizei in Kenntnis. Die Polizeibeamten waren schnell vor Ort, stießen aber nicht auf die Täter.

Sicherheitsverbundglas verhinderte Schlimmeres

Als der Zug in Münster im Hauptbahnhof angekommen war, wurde das Ausmaß der Schäden festgestellt. Durch die Attacke wurden zwei Scheiben an den Sitzplätzen sowie eine Scheibe einer Einstiegstür beschädigt. Lediglich aufgrund der Tatsache, dass es sich um Sicherheitsverbundglas handelte, sei es zu keinen Personenschäden gekommen, so die Polizei.

Der Zug wurde anschließend zur Reparatur und Ermittlung der Schadenshöhe in den Abstellbahnhof gefahren. Ein Ersatzzug wurde bereitgestellt.

Zeugensuche

Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet und bittet Zeugen, die am 17. Oktober in der Zeit zwischen 14.10 und 14.30 Uhr im Bereich Bahnweg in Vadrup verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der kostenfreien Hotline der Bundespolizei unter 08 00/68 88 000 oder unter 02 51/97 43 70 zu melden.