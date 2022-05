Von barocken Weisen bis in die Moderne spannte sich der programmatische Bogen des Konzerts des Posaunenquartetts „Opus4“ und so erlebten die Zuhörer eine Reise durch mehrere Jahrhunderte mit ihren jeweils charakteristisch vertretenen Musikepochen.

Lange hat es gedauert, bis das renommierte Posaunenquartett „Opus4“ zu einem Konzert nach Telgte kommen konnte. Nun war das diesjährige Wallfahrtseröffnungskonzert in der Propsteikirche St. Clemens ein ganz besonderer Anlass. Selten hörte man Musik für vier Barockposaunen so exquisit gespielt, wie von den Mitgliedern des Gewandhausorchesters zu Leipzig.

Jörg Richter und Dirk Lehmann vom Gewandhaus zu Leipzig, Michael Peuker von der Sächsischen Bläserphilharmonie sowie Wolfram Kuhnt von der Staatskapelle Halle musizieren mit einem bis ins kleinste Detail stimmigen Dialog, kennen sich bestens und verfügen über eine kultivierte Spielweise.

Von barocken Weisen bis in die Moderne spannte sich der programmatische Bogen, und so erlebten die knapp 50 Musikliebhaber eine Reise durch mehrere Jahrhunderte mit ihren jeweils charakteristisch vertretenen Musikepochen. Schon beim ersten Werk, dem „Deus in Adjutorium“ aus der Marienvesper mit ihrem mediterranen Flair von Claudio Monteverdi spürte man die Tiefe der in Musik gesetzten Glaubensaussage, konnten sich die überaus versierten Musiker ganz auf den Gehalt jenseits des reinen Notentextes konzentrieren.

Historische Vorbilder

Von dem in der Renaissance für französische Musik bedeutenden Claude Gervaise erklang die „Suite für 4 Posaunen“, die eben auf den nach historischen Vorbildern gebauten Barockposaunen mit ihrem warmen Timbre und Klangfarbenreichtum besonders schön erklangen. Jedem einzelnen Tanzsatz gaben die Musiker von „Opus 4“ ein charakteristisches Gewand, Grazie und Anmut prägten diese mitreißende Komposition.

Aus der gleichen Epoche stammte auch das „In te Domini Speravi“ von Josquin des Pres, der schon zu Lebzeiten mit seinen lyrisch-poetischen Melodien als bedeutender Komponist und Sänger galt. Bei solcher Musik fühlten sich die vier Musikern natürlich bestens zu Hause, konnten ihre ganze Spielfreude und Spielkunst einbringen.

In der aus gleicher Zeit stammenden Propsteikirche konnte die Musik ihren ganzen Reiz entfalten, zumal die vier Künstler auf ganz hohem Niveau spielten. Aber die vier Musiker zeigten sich auch bei romantischen Kompositionen von ihrer besten Seite. Gregor Westkemper hatte das „Präludium C-Dur“ für Orgel von Anton Bruckner extra für diese Formation arrangiert, und da erlebte man dieses bekannte Präludium von einer ganz neuen Seite. Denn reduziert auf vier Stimmen mit besonders differenzierter Melodieführung, konnte die Architektur und harmonische Struktur noch viel eindrucksvoller nachvollzogen werden.

„Mini Musik in vier Sätzen für vier Posaunen“

Das kompositorische Geschick von Gregor Westkemper zeigte sich auch bei der Uraufführung seiner „Mini Musik in vier Sätzen für vier Posaunen“, das er extra für dieses Quartett geschrieben hat, die Uraufführung aber nicht mehr erleben konnte. Umso dankbarer muss man für dieses musikalische Kleinod aus seiner Feder sein. Wenn moderne Musik so sensibel geschrieben und dann mit solcher Energie und Leidenschaft gespielt wird, dann findet sie immer auch ein aufgeschlossenes Publikum.

Diese Innigkeit zeigte das Ensemble auch bei der modernen und sehr melodiegebundenen „Cantilena amorosa“. Dass zum Abschluss dann die berühmte „Toccata und Fuge d-Moll“ von Johann Sebastian Bach in einer Fassung für vier Posaunen erklang, gab dem ganzen Konzert einen quasi krönenden Abschluss.