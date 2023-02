Reise in die polnische Partnerstadt

Die Freunde der Städtepartnerschaft Telgte/Polanica Zdrój laden Anfang Oktober zu einer Informationsreise in die Partnerstadt in Niederschlesien ein. Die Tour soll vom 1. bis 7. Oktober (Herbstferien) stattfinden. Bei einem Infoabend am kommenden Mittwoch (1. März) um 19.30 im Knickenberghaus an der Mühlenstraße werden Vorstandsmitglieder die Busreise und das Programm näher vorstellen. Ein Vertreter des ausführenden Touristikunternehmens steht an diesem Abend ebenfalls für Fragen bereit.

„Das Ziel ist es, Polanica Zdròj, aber auch die Umgebung mit Breslau, dem Hirschfelder Tal und dem Heuscheuer Gebirge kennenzulernen. Das Touristikunternehmen hat ein anspruchsvolles Programm zusammengestellt, sodass die Teilnehmer einen umfassenden Eindruck von Niederschlesien bekommen werden“, erläutert der erste Vorsitzende des Partnerschaftsvereins, Udo Woltering.

Empfang beim Bürgermeister

Neben dem Programm sind noch ein Empfang beim Bürgermeister Jellin und Gesprächsabende mit Vertretern der Stadtverwaltung geplant. Die Fahrt findet nur dann statt, wenn sich mindestens 20 Teilnehmer anmelden. Je nachdem, wie viele Personen mitreisen, betragen die Kosten zwischen 649 und 799 Euro, so der Verein. Der Partnerschaftsverein hat sich bei dem Richeza-Preis des Landes NRW um eine Förderung der Reise beworben. Darüber wird nach derzeitigen Kenntnisstand im März entschieden. „Wir planen aber zunächst ohne Förderung“, heißt es in einer Ankündigung der Organisatoren. www-telgte-polanica.de