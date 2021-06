Religio erweitert Angebot

Der Andrang auf die aktuellen Sonderausstelllungen im Museum Religion ist groß. Deshalb wird es kurzfristig ein erweitertes Angebot an Sonderführungen durch diese Ausstellungen geben.

Das Museum Religio freut sich, Besucher wieder im Museum begrüßen zu dürfen und die zwei aktuellen Sonderausstellungen „Pessach – von Exodus bis heute“ und „Geld und Glaube“ präsentieren zu können.

Aufgrund der großen Nachfrage werden kurzfristig mehrere öffentliche Führungen angeboten.

Am heutigen Donnerstag (17. Juni) findet um 17 Uhr eine Kurzführung von rund 30 Minuten durch die Ausstellung „Pessach“ statt. Darin werden die verschiedenen Aspekte dieses wichtigen jüdischen Festes präsentiert und erläutert. Weitere Führungen gibt es zur Ausstellung „Geld und Glaube“: am Samstag (19. Juni) um 11.30 Uhr und am Sonntag (20. Juni) um 15 Uhr.

Begrenzte Teilnehmerzahl

„Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, ein Testnachweis ist nicht notwendig“, heißt es in einer Pressenotiz des Museums. Eine verbindliche Anmeldung ist unter

0 25 04 / 9 31 20 oder museum@telgte.de erforderlich.

Die Kosten belaufen sich auf den Museumseintritt plus 2,50 Euro für die Führung. Weitere Informationen finden sich unter www.museum-religio.de. Ein umfangreicher gleichnamiger Begleitband ist erschienen, der im Buchhandel und im Museum zum Preis von 14,90 Euro erhältlich ist.