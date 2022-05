Religio sucht Sänger

Das Museum Religio in Telgte lädt Sängerinnen und Sänger vom 10. bis zum 12. Juni zu einem Musikprojekt ein, das im Museum stattfindet und mit einem Abschlusskonzert am Sonntag endet. Der Workshop wird vom Verein „Trimum“ geleitet, einem Verein, der sich mit der interkulturellen musikalischen Begegnung befasst. Das Projekt ist Teil des Begleitprogramms zur Ausstellung „Er gehört zu mir. Muslimische Lebenswelten in Deutschland“.

Religionsübergreifend singen ist das Ziel. Alle sind eingeladen. Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren sind willkommen. „Wir freuen uns auf alle Interessierten mit und ohne musikalische Vorkenntnisse“, heißt es vom Religio. Die Veranstaltung wird vom Freundeskreises Religio unterstützt.

Los geht es am Freitag (10. Juni) um 17 Uhr im Museum Religio mit einem ersten Kennenlernen bei Getränken und Snacks. Am Samstag (11. Juni) wird von 10 bis 17 Uhr gemeinsam an Texten und Liedern gearbeitet. Am Sonntag (12. Juni) geht es von 13 bis 20 Uhr im Museum weiter. Die Abschlussaufführung ist um 18 Uhr im Saal des Pfarrheims St. Johannes.

Die Veranstaltung ist kostenfrei und beinhaltet Getränke und am Freitag einen kleinen Snack. Anmeldungen werden bis zum 6. Juni unter besucherservice@telgte.de oder telefonisch unter

0 25 04/93 120 entgegengenommen.

Kontakt: Religio – Westfälisches Museum für religiöse Kultur, Herrenstraße 1-2, 48291 Telgte,

0 25 04/93 120, www.museum-telgte.de.