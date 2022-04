Renovierung kostet 450.000 Euro

Der St.-Barbara-Kindergarten an der Beethovenstraße wird komplett renoviert. Die Kosten liegen bei 450.000 Euro. Nicht nur die Gruppenräume werden erneuert, sondern auch die Toiletten, die Eingangshalle und die Turnhalle. Bereits fertig ist die Küche, die zudem deutlich vergrößert wurde.

Für die Renovierung des St.-Barbara-Kindergartens an der Beethovenstraße nimmt die Kirchengemeinde St. Marien als Träger eine Menge Geld in die Hand. 450.000 Euro sind für die Erneuerung des 1985 erbauten und 2008 und 2014 erweiterten Kindergartens veranschlagt.

Als erstes war die Küche an der Reihe, die nicht nur komplett neu gestaltet und mit neuen Gerätschaften ausgerüstet, sondern deren Fläche auch verdoppelt wurde. „Das war auch dringend nötig, weil immer mehr Kinder am Essen teilnehmen“, berichtete Leiterin Sonja Schapmann, die die Baumaßnahme gemeinsam mit Verbundleiterin Dorothee Glatzel vorstellte. Rund 60 der insgesamt 78 Kinder der Vier-Gruppen-Einrichtung werden in der Kita verköstigt. Da hilft auch entscheidend weiter, dass es nun zwei Spülmaschinen gibt.

Nach und nach kommen nun alle Gruppenräume und die dazugehörigen Wasch- und Toilettenräume an die Reihe. Auch die Eingangshalle und die Turnhalle erhalten ein neues Gesicht.

Die Heimat der „Bärengruppe“ ist bereits fertiggestellt. Durch nachgerüsteten Schallschutz ist ein deutliche Lärmreduzierung spürbar. Neue Fußböden und ein Anstrich in hellen Farben sorgen für eine Atmosphäre zum Wohlfühlen. Die Möbel sind neu. Die Hälfte der Stühle ist durch Hocker ersetzt worden. „Für eine bessere Körperhaltung“, erläuterte Dorothee Glatzel. Nur die Empore zum Spielen ist erhalten geblieben. Die Erzieher verfügen nun über einen Steharbeitsplatz und einen größeren Erzieherstuhl. „Auf Gesundheitsschutz wird Wert gelegt“, fügte Glatzel an.

In den neuen WC-Räumen gibt es immer eine Ü3- und eine U3-Toilette. Auch die Waschbecken und die Spiegel sind dem unterschiedlichen Alter der Kinder angepasst auf verschiedenen Höhen montiert.

Nach und nach arbeiten sich die Handwerker nun durch die Gruppenräume vor. Die Kinder und Erzieher der jeweiligen Gruppe ziehen während der Renovierung in die Turnhalle. Nach den Sommerferien soll alles fertig sein. Am 10. September ist ein Sommerfest zur Einweihung geplant.

Finanziert wird die Maßnahme über Landesfördergelder, das Bischöfliche Generalvikariat und die Kirchengemeinde.