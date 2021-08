„Vodafone hat seit Dienstag um 10 Uhr eine lokale Störung in einem sehr kleinen Teil seines Kabelnetzes in Telgte“, bestätigt Konzernsprecher Volker Petendorf auf WN-Nachfrage. Betroffen seien bis zu 271 Kunden, die im Bereich Münstertor vorübergehend kein Kabel-TV empfangen, nicht im Internet surfen und auch nicht im Festnetz telefonieren können.

„Ursache ist ein Kabelschaden auf dem unterirdischen Kabelstrang, über den diese Haushalte an das Vodafone-Kabelnetz angeschlossen sind“, erläutert Petendorf. Dieser Schaden sei durch Dritte entstanden – bei Bauarbeiten, mit denen Vodafone an sich nichts zu tun habe. Zur Behebung der Störung seien Tiefbauarbeiten und Spleißarbeiten zwingend erforderlich. „Diese sind aufgrund der starken Beschädigung unseres Hauptkabels in der Planung und Ausführung leider sehr aufwendig“, so der Konzernsprecher. Der örtliche Dienstleister habe sofort nach Bekanntwerden der Störung am Dienstag um 10.06 Uhr damit begonnen, die Schadstellen zu ermitteln und das Konzept für die Reparatur zu erstellen.

Aktuell würden die Reparaturarbeiten intensiv vorbereitet, dass diese dann zügig umgesetzt werden könnten. Vodafone bittet die betroffenen Kunden bis zum Abschluss der Arbeiten noch um etwas Geduld und um Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten. „Uns ist bewusst, dass es um Kunden mit klaren Kommunikationsbedürfnissen geht.“