Richtig abtanzen und dabei spenden

Rocken und Gutes tun − das kam bei den Musikfans bei der Vadruper Rocknacht gut an. „Musik und Stimmung und Organisation waren gut . Es hat Spaß gemacht“, sagte etwa Manuela aus Ostbevern, die das erste Mal bei einer Rocknacht dabei war. „Wir freuen uns natürlich darüber, dass auch diese Rocknacht wieder zu einem vollen Erfolg geworden ist“, so Manfred John vom organisierenden Doppelkopfclub. „Wir haben für Nepal 1525 Euro an Spendengeldern von den Gästen der Rocknacht bekommen und sind schlichtweg begeistert. Diesen Betrag werden wir vom Doppelkopfclub auf 1700 Euro anheben.“

„ wir vom Doko-Club garantieren, dass jeder Cent in Nepal ankommt. “ Manfred John

Es war die elfte Ausgabe der Vadruper Rocknacht. Eigentlich alle kannten die Regeln beim „Eintrittsgeld“: Jeder zahlte so viel, wie er wollte − „und wir vom Doko-Club garantieren, dass jeder Cent in Nepal ankommt“, versicherte John. Und so waren Gäste dabei, die beim Eintritt 50 Euro in die Spendenbox gelegt hatten. Nach zwei Jahren der Rock-Abstinenz war dieser Erfolg nicht vorstellbar.

200 Gäste

Thomas Brandherm, in Westbevern geboren, war für die Vadruper Rocknacht extra aus Gießen angereist und hatte eine Spende von 250 Euro mit im Gepäck. Auch er wollte die Klassiker der Rockmusik nicht verpassen − wie viele andere der geschätzt 200 Gäste.

Für die beiden Gastgeber und jetzigen Betreiber von „Piesers Gasthaus“, Nick Jünnemann und Daniel Wolf, war es die erste Rocknacht unter ihrer Regie. Daniel Wolf hatte sich für dieses Event richtig ins Zeug gelegt, den Gastraum und den Saal komplett ausgeräumt und es somit den Gästen ermöglicht, mal wieder richtig abrocken zu können. Als dann nach Mitternacht die Doors mit „The End“ die Rocknacht beendeten, hatten viele Rockbegeisterte beseelte Stunden erlebt und waren froh, die heißen Füße hochlegen zu können.

Zwölfte Auflage am 27. Januar 2024

Die zwölfte Vadruper Rocknacht ist bereits auf den 27. Januar 2024 terminiert.