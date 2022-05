Riesige Vorfreude auf die anstehende „grüne Saison“

Beste Stimmung herrschte beim Schützenverein Westbevern-Vadrup während des traditionellen Kompanieappells auf dem Hof Ahlbrandt. „Ein prächtiges Bild, darauf haben wir alle nach der Durststrecke lange gewartet“, freute sich André Schulze Hobbeling, als er das amtierende Schützenkönigspaar Sascha Markfort-Wiegert und Teresa Plewe, den Hofstaat, die Mitglieder der Ehrengarde und die Schützenbrüder in Reihe aufgestellt vor sich sah.

Mittendrin – und das freute den Vereinsvorsitzenden besonders – die neu gegründete Damengarde bei ihrem ersten offiziellen Auftritt. „Sie sind eine Bereicherung in unserem Schützenverein“, frohlockte Schulze Hobbeling. Vervollständigt wurde das tolle Gesamtbild des Vadruper Schützenvereins durch die Aktiven des Vadruper Fanfarenzuges. Sie alle hatten sich für die Generalprobe für die Schützenfesttage vom 10. bis zum 12. Juni in Schale geworfen.

Ehrengarde gewachsen

„Wir liegen im Soll, was die Vorbereitung auf die grüne Saison angeht“, so Vorsitzender Schulze Hobbeling. In den nächsten Tagen bis zum Start des Schützenfestes in „Wiegerts Büschken“ werden noch kleine Details erledigt. Freude beim „Chef“ auch über die zahlreichen Mitglieder der Ehrengarde, die durch Neueintritte weiter gewachsen ist.

Ein Präsent gab es für die Familie Ahlbrandt als Gastgeber des Tages. „Wir sind stets dankbar, dass wir unseren Kompanieappell hier abhalten können“, betonte Schulze Hobbeling. Die Zusammenkunft bot auch eine gute Gelegenheit, Beförderungen und Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft vorzunehmen. So wurden der Vorsitzende sowie Alexander Holthaus und Thomas Schulze Hobbeling zum Leutnant befördert. Lang war die Liste der langjährigen Mitglieder. Dank sprach der Vereinsvorsitzende auch Antonius Bäumer und seinem Team aus, die für das leibliche Wohl sorgten.

Im obligatorischen Wettbewerb anlässlich des Kompanieappells der Vadruper Schützen gab es folge Ergebnisse: Platz eins ging an Felix Schulte Bisping mit 142 Punkten (Gutschein von Piesers Gasthaus) gefolgt von Tim Wewelkamp mit 138 Punkten (Geldbetrag) und Anja Niese mit 110 Punkten (Geldbetrag).