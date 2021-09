Rollstuhlfahrrad ist eine Bereicherung

Die Idee, für die Westfalenfleiß-Wohnstätte Telgte ein Rollstuhlfahrrad anzuschaffen, ist langsam gereift. Besonders in der Zeit der Pandemie wurde klar, dass ein Fahrrad, das einen Rollstuhl transportieren kann, eine große Hilfe und Erleichterung für Menschen mit motorischen Beeinträchtigungen sein kann. Jetzt wurde die Idee in die Tat umgesetzt – dank einer Finanzierung durch Förderung und großzügigen Spenden.

Zwischen der Idee und der Umsetzung lagen einige Monate, aber nun ist es endlich da – das neue Rollstuhlfahrrad der Westfalenfleiß-Wohnstätte Telgte. „Für Menschen mit motorischen Beeinträchtigungen ist es nicht möglich, selber Fahrrad zu fahren und durch die Natur zu radeln“, erklärt Wohnbereichsleiter Martin Hülsbusch.

Das sei besonders in der Corona-Pandemie deutlich geworden, in der ja noch viel mehr Freiluft-Aktivitäten unternommen wurden, als in normalen Zeiten. So reifte die Idee, ein Fahrrad anzuschaffen, das die Möglichkeit bietet, einen Rollstuhl zu transportieren. „Rund 8000 Euro Anschaffungskosten seien allerdings keine Kleinigkeit“, heißt es dazu in einer Pressenotiz. Und so wurden verschiedene Förderer ins Boot geholt.

„Der Plan hat uns von Anfang an überzeugt“, sagt Ernst Raneberg, Vorsitzender des Fördervereins der Wohnstätte Telgte. Der eigene Förderverein konnte allerdings die Kosten nicht alleine stemmen. Auch der Westfalenfleiß-Förderverein Kultur und Freizeit sowie die Dieter-Kunath-Stiftung beteiligten sich an der Finanzierung. Darüber hinaus sei ein beträchtlicher Teil von einer Telgter Privatperson gespendet worden.

„Insbesondere für die Menschen mit schweren Beeinträchtigungen ist dieses Spezialfahrzeug eine große Bereicherung zur Steigerung ihres Erlebnisfaktors“, ist sich Hülsbusch sicher und bedankt sich im Namen aller Bewohner und Mitarbeiter bei den großzügigen Spendern.