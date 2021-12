Rotthowe einstimmig bestätigt

Eingeschränkte Probenarbeit, nur neun Auftritte, finanzielle Einbußen: Die Corona-Pandemie setzte auch dem Vadruper Fanfarenzug in vergangenen Jahr zu. Zahlen und Fakten, ein Ausblick und vor allem die Weichenstellung im verantwortlichen Bereich beinhalteten die nachgeholte Generalversammlung, die in der Aula der ehemaligen Grundschule in Vadrup abgehalten wurde.

Auf der wurde der Vorsitzende Markus Rotthowe einstimmig in seinem Amt bestätigt. Er war nur online per Videoschaltung mit dabei. Deshalb hatte René Heitmann als zweiter Vorsitzender die Versammlungsleitung übernommen. Sein Glückwunsch zur Wiederwahl ging nicht nur an den „Chef“, sondern auch an Ann-Kathrin Wördemann, die ebenfalls einstimmig in ihrer Funktion als zweite Schriftführerin bestätigt wurde.

Enrico Anhalt wurde in geheimer Wahl mit zwölf zu sechs Stimmen bei einer Enthaltung gegenüber Anja Rottwinkel zum neuen ersten Kassierer gewählt. Er tritt die Nachfolge von Clara Dransfeld an, die nach 16 Jahren Vorstandsarbeit ihre Funktion abgab. Als Tambourmajor fugiert weiterhin René Heitmann. Enrico Anhalt bleibt sein Stellvertreter.

Kassenprüfer ist für ein weiteres Jahr Frederik Schulze Zumkley. Er wird von Anja Rottwinkel unterstützt. Maria Markfort und Nadine Rotthowe bekleiden weiterhin die Posten der Notenwarte. Dirk Bitter und René Heitmann sind weiterhin als Instrumentenwarte tätig. Das Amt der Uniformwarte bleibt bei Elfriede Ahlbrandt und Bianca Janssen-Ahlbrandt.

Die Chronistinnen Andra Weiligmann und Ulrike Wies wurden ebenfalls in ihrem Amt bestätigt. Christoph Flechtker, Bianca Niemann und Nina Pohlmann arbeiten weiterhin im Festausschuss mit. Als Betreuer bleiben Elfriede Ahlbrandt, Klara Dransfeld, Ulrike Wies, Katharina Schulze-Wierling, Matthias Weiligmann und Heinke Niemann dem Verein weiterhin erhalten.

Das ehrenamtliche Engagement im Verein stellte Vereinsvorsitzender Markus Rotthowe besonders heraus: „Das ist eine gute Basis für die Zukunft, in der wir natürlich hoffen, dass langsam wieder etwas Normalität eintritt, wir uns wieder präsentieren können.“

Sandra Schulze Temming- Hanhoff berichtete in Vertretung von Andra Weiligmann über die Auftritte des vergangenen Jahres. Highlights waren das Mitwirken beim ersten Telgter Karnevalsumzug und das Ständchen bei der Hochzeit von Christiane und Darius Markfort.

Klara Dransfeld verlas den Kassenbericht aus 2020 und erläuterte den aktuellen Kassenstand. Die Kassenprüfer Henrik Mennemann und Frederik Schulze Zumkley bescheinigten ihre eine saubere Buchführung. René Heitmann berichtete der Versammlung, dass es aufgrund der Pandemie noch keine konkreten Pläne für das Musikfest 2022 gibt. Als Termin wurden der 20. und 21. August festgelegt.

Die musikalische Leitung liegt weiterhin in den bewährten Händen von René Heitmann. Im nächsten Jahr soll ein lockerer Übungstag auf dem Hof Mennemann stattfinden. Aus der Versammlung kam die Anregung, das Zelt der Stadtranderholung in den Sommerferien abends für ein Konzert zu nutzen.