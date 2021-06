Rudelgucken daheim ist möglich

Die Fußball-Europameisterschaft steht vor der Tür. Die Fans scharren mit den Hufen. Erstmals rollt der Ball am kommenden Freitag um 21 Uhr in der Partie Türkei gegen Italien. Die deutsche Elf startet am Dienstag drauf (15. Juni) um 21 Uhr gleich mit einem Kracher gegen Weltmeister Frankreich in das Turnier. Und viele Fußballfreunde wollen gern wieder in der Gruppe gucken und die EM zu einem Gemeinschaftserlebnis werden lassen. Aber was ist in Corona-Zeiten überhaupt erlaubt? Ist Rudelgucken gestattet?

Kein öffentliches Public Viewing

Ein öffentliches Public Viewing sei in der Stadt derzeit nicht geplant. Ihr sei nicht bekannt, dass ein Veranstalter einen dahingehenden Antrag gestellt habe, berichtet Heike Niemann-Frey vom städtischen Ordnungsamt. Im Moment wäre eine solche Veranstaltung bei Anwendung der Coronaschutzverordnung aber wohl auch kaum genehmigungsfähig, sind doch nur Versammlungen privater Natur mit 50 Leuten im Innenraum und 100 draußen gestattet, nicht aber Events mit Partycharakter, bei denen getanzt, gesungen und mitgegrölt wird. Und darunter fällt wohl auch ein Rudelgucken. „Das Pro­blem ist der erhöhte Aerosolausstoß“, erläutert die Ordnungsamtsmitarbeiterin.

Partys und vergleichbare Feiern wieder zulässig

Das Ganze ändert sich allerdings im Laufe dieser Woche. Da der Kreis Warendorf bis zum gestrigen Mittwoch unter einer Inzidenz von 35 – die Zahl lag gestern bei 25,9 – lag, wechselt er ab Freitag in die Inzidenzstufe eins. „Dann sind auch Partys und vergleichbare Feiern wieder zulässig“, sagt Heike Niemann-Frey. Ein gemeinsames Fußballgucken ist damit auch wieder erlaubt, denn ein Rudelgucken fällt für Heike Niemann-Frey eben unter diese „vergleichbaren Feiern“. Mit bis zu 100 Gästen darf dann im Freien gemeinsam mitgefiebert werden, mit bis zu 50 drinnen. Allerdings sind – wie bisher auch – ein negatives Testergebnis und die Sicherstellung der Nachverfolgbarkeit zum Beispiel durch Listen durch den Gastgeber zu gewährleisten.