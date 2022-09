Rund 9000 Besucher kamen zum MGM

Im Rückblick bezeichnete Marktmeister Stefan Reiser am Dienstag die Kirmes und den Mariä-Geburts-Markt als „fünftägige Erfolgsveranstaltung“. Das hätten ihm im Gespräch auch viele Händler und Schausteller berichtet, die mit den Erlösen sehr zufrieden seien. Nicht ganz so gut zufrieden sind Reiser und sein Team mit den MGM-Besucherzahlen. Gut 7500 Tickets wurden an den Kassen verkauft, weitere rund 1500 im Vorverkauf. Daher sprechen die städtischen Wirtschaftsbetriebe von rund 9000 Besuchern, weniger als vor Corona.

