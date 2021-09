Runde für Runde Hilfe geleistet

Das Pferd über einen Rundkurs führen, darauf reiten oder laufen – all das machte den 45 Teilnehmern auf dem Reiterhof Schulze Hobbeling besonders viel Spaß. Und das Beste daran: Obendrein konnten Kinder, Eltern, Verwandte und Freunde noch einen Beitrag zu einem guten Zweck leisten. Denn für jede absolvierte Runde mit den Pferden leisteten die Angehörigen der kleinen Reiter eine freiwillige Spende für die Opfer der Flutkatastrophe im Ahrtal. Obendrein hatte der Reiterhof noch einen Kuchenverkauf organisiert.

„Wir sind überwältigt von der Unterstützung, die unsere Aktion erfährt“, kommentiert Silke Schulze Hobbeling auch für ihr hoch erfreutes Team. 5100 Euro hat diese spontane Hilfsbereitschaft unterm Strich erbracht. Davon gehen 2000 Euro an zwei Familien, deren jeweiliges Haus im Erdgeschoss nicht mehr bewohnbar ist und kernsaniert werden muss – auf 1,90 Metern stand das Wasser im Haus. Momentan werden die Obergeschosse bewohnbar gemacht. Die Familien leben in Insul, in der Nähe von Schuld im Landkreis Ahrweiler. 3100 Euro gehen nach Rheinbach. Dort haben Bundeswehrangehörige für ihre vom Hochwasser stark betroffenen Kollegen ein privates Treuhandkonto zur finanziellen Unterstützung eingerichtet. Alfons und Renate Niemann, die die Aktion des Spendenlaufes unterstützen, sowie Klaus Schulte vom Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Westbevern, knüpften die Verbindung zu den betroffenen Gebieten. Alfons Niemann beispielsweise zu Michel Volkmer, einer Bundeswehrfamilie in Rheinbach, die sich vor Ort auskennt und weiß, wo schnelle Hilfe angebracht ist. Wegen der Flut der Rheinbachtalsperre mussten zahlreiche Familien in Flamersheim für mehrere Tage evakuiert werden.

Spendenreiten auf dem Hof Schulze Hobbeling in Vadrup (v.l.): Renate und Alfons Niemann, Klaus Schulte, Silke und Thomas Schulze Hobbeling mit dem Nachwuchs auf der Schulter. Foto: Bernhard Niemann

„Als wir von der Flutkatastrophe hörten und das Ausmaß für die Bewohner in der Region sahen, war für uns sofort klar, einen Hilfsbeitrag zu leisten. Etwas mit dem Pony bot sich natürlich an. Der Rundkurs war dafür eine gute Voraussetzung“, so Silke Schulze Hobbeling.