Samen aus dem Kaugummiautomaten

An der Münsterstraße gibt es Blumensamen aus dem Kaugummiautomaten. Buntere und artenreichere Gärten sollen dadurch entstehen.

Freuen sich über die beiden sogenannten Bienenfutter-Automaten, die sich an der Münsterstraße 22 befinden: Roland Hilbk und Pia Loy.

Mithilfe eines nostalgischen früheren Kaugummiautomaten möchte der Verein „Naturnah – Unser Garten in Telgte“, Menschen motivieren, ihre Vorgärten, Gärten oder Balkone mit bienenfreundlichen Blumen noch bunter und artenreicher zu gestalten. Die Vorsitzende Pia Loy und Augenoptiker Roland Hilbk haben den umgebauten, grasgrünen ersten Telgter sogenannten Bienenfutter-Automaten am Eingang zu Augenoptik Hilbk & Blome an der Münsterstraße 22 angebracht.