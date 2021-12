Samen aus dem Kaukasus

Rund 5000 Weihnachtsbäume werden pro Jahr auf dem Pflanzenhof Woltering geschlagen. Anschließend muss sofort aufgeforstet werden. Die Samen dafür bekommen Rainer Woltering und sein Team aus dem Kaukasus. Denn da kommt die Nordmanntanne eigentlich her.

Rund 50 000 Weihnachtsbäume stehen auf den Flächen des Pflanzenhofs Woltering in der Galgheide. Um die 5000 werden Jahr für Jahr abgesägt. 60 bis 70 Prozent gehen als erste Qualität den in den Verkauf. Der Rest steht als Dekorationsbaum später an Straßenrändern und Laternen oder wird gar geschreddert.