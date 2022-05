Sanierung der L 588

In der vergangenen Woche war ein mehr als 800 Meter langes Teilstück der Fahrbahn der Landesstraße 588 in Höhe von Wasserwerk und Kläranlage zwischen Telgte und Westbevern saniert worden. Seit Montagmorgen wird in Westbevern gearbeitet. Unter Vollsperrung wurde zunächst ein kleines Stück Straße innerorts erneuert. Am Dienstag war ein 340 Meter langes Radwegstück am östlichen Ortseingang an der Reihe. Der Verkehr wurde einspurig an der Baustelle vorbeigeleitet. Die Arbeiten sollten am Dienstagabend abgeschlossen sein.