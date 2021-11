Scharfzüngig und sehr süffisant

Mit Wilfried Schmickler kam am Samstagabend der wohl bissigste kabarettistische Scharfrichter der Nation ins Bürgerhaus. Da war Mitdenken bei seinem rasanten Ritt durch die Niederungen des politischen Wahnsinns „erste Besucherpflicht“.

So etwas Exklusives wollte sich kein Liebhaber feinster Kabarettkunst entgehen lassen. Dementsprechend groß war auch die Resonanz auf diesen Termin mit dem mittlerweile 66-jährigen Meister der Kleinkunst, der auch in pandemiebedingter Zwangspause nichts an Spritzigkeit und Geschwindigkeit seines Redeflusses eingebüßt hat. Auch wenn er sich auf seiner Homepage darüber beklagt, dass die Theater- und Kleinkunstbühnen zwar geöffnet sind, die Zuschauer den Veranstaltern aber nicht die Bude einrennen – für Telgte gilt dies sicherlich nicht.

Huldigung an Angela Merkel

Dabei beließ es Wilfried Schmickler nicht bei der Aufarbeitung der traumatischen Zeit des Lockdowns. Die augenblickliche politische Situation bietet ihm genügend Stoff für seinen kabarettistischen Rundumschlag. Selbst vor der poetischen Sprache des Gedichts machte er nicht Halt. Seine in Worte gefasste Huldigung an Angela Merkel als scheidende Mutti der Nation war schon eine wahre Meisterleistung.

Allerdings verstreute er in seinem Strom der Worte immer bitterböse Anspielungen auf die menschlichen Abgründe sowie Begehrlichkeiten der Amtsinhaber, die ihr politisches Mandat wohl nicht aus Überzeugung ausüben. Selten hat man eine so deutliche Distanzierung von der AfD erlebt wie an diesem Abend. Wilfried Schmickler hat auf diesem Gebiet keine Hemmung, da hätte man fast Mitleid mit den Politikern haben können angesichts dieser Angriffswelle auf besagte Abgeordnete.

Haare in der politischen Suppe

Aber auch bei den anderen Parteien fand Wilfried Schmickler jede Menge Haare in der politischen Suppe. Aus einem Aquarium könne man eine Fischsuppe machen, aber umgekehrt geht das nicht, war da nur eine der vielen Lebensweisheiten, die Wilfried Schmickler für das begeisterte Publikum übrig hatte. Mit leicht brüchiger Stimme besang er sogar seinen permanenten Kampf gegen die Idiotie und Ungerechtigkeit in dieser bunten Republik.

Süffisant streute er Salz in die Wunden seiner Opfer, die er vorher mit seinem kabarettistischen Seziermesser bearbeitet hatte. Über 40 Jahre Bühnenerfahrung hinterlassen eben Spuren bei den Gegnern, mit Wilfried Schmickler soll sich besser keiner aus der Zunft der politischen Großköpfe anlegen.

Wenn man sich zur FDP hingezogen fühlt, hatte man an diesem Abend so einiges auszuhalten, schließlich sei deren Vorsitzender ja von ganz niedrigem Format und mit fehlender Kompetenz gesegnet. Wenn er sich über die CDU und Armin Laschet hermachte, konnte man fast Mitleid mit dem Verlierer um den Kanzleramtskampf haben. Aber auch über die Machenschaften im Willy-Brandt-Haus machte er sich genüsslich her.

Permanente Aufreger

Bibel-TV hätte an diesem Abend wohl nur wenig Material für eine Ausstrahlung gefunden, aber mit seinen permanenten Aufregern bot Wilfried Schmickler dem Publikum im Bürgerhaus einen überaus mitreißenden Abend. Wehe wenn dieser Großmeister des Kabarett seine Opfer auswählt. Da kann man sich nicht hinter einer Farbe verstecken. Wilfried Schmickler findet alle Fettnäpfchen, in die Vertreter der politischen Klasse treten können.

Und dies zelebrierte er grandios an diesem Abend zum ultimativen Vergnügen des Publikums.