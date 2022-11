Schaurig-schöne Herbst-Dekoration

24 Kürbisse in verschiedenen Größen wurden jetzt in einer Gemeinschaftsaktion durch Eltern und Kinder aus dem Wiewelhook an der Wiewelhooker Bank verarbeitet.

24 Kürbisse in verschiedenen Größen wurden jetzt in einer Gemeinschaftsaktion durch Eltern und Kinder aus dem Wiewelhook an der Wiewelhooker Bank verarbeitet. Die Ergebnisse sind in der Herbstzeit vor den Haustüren in der Bauerschaft zu sehen. In der Dunkelheit werden die Werke mit einer Kerze versehen und leuchten schummerig schön. Das Kürbisschnitzen ist seit einigen Jahren fester Bestandteil im Jahresablauf des Vereins „Wiewelhooker Räuber“ und erfreut sich stets großen Zuspruchs. „Schön das Erwachsene und Kinder gemeinsam werkeln“, sagte Peter Rösmann, Vorsitzender des Vereins. Die Kürbisse hatte Maren Rösmann besorgt. Markus Gausepohl und Georg Schulze Nahrup sorgten mit Gegrilltem für zur Stärkung .